La Toscana porta Leonardo al Salone del Libro

Trentanove gli editori toscani presenti alla rassegna al Lingotto di Torino. Allo stand della Regione una sezione sui 500 anni dalla morte del genio

FIRENZE — La Toscana torna al Salone del Libro di Torino con uno stand regionale e trentanove editori in mostra. La rassegna si svolgerà al Lingotto fiere dal 9 al 13 maggio.

Allo stand della Regione nel padiglione 2 della fiera, curato da Toscanalibri.it, sarà allestita una sezione dedicata alla lettura e un'altra incentrata sui cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la cui figura sarà raccontata con performance teatrali e con la presentazione di libri di editori toscani.

Il Salone sarà anche l'occasione per illustrare il "Patto per la lettura" che unisce tutti i soggetti della filiera del libro, impegnati per fare della lettura un'abitudine sociale quotidiana e il più possibile condivisa perché, ha detto la vicepresidente della Regione Monica Barni "leggere libri e conoscere costituiscono le chiavi per comprendere i propri diritti e doveri. E per questo leggere, sfogliando un volume di carta o uno schermo digitale, è importante: leggere è anzitutto un diritto, la lettura rende liberi e fa crescere le singole persone, ma anche le nazioni, culturalmente, socialmente ed economicamente".