Sanità toscana, Tomassini al posto della Calamai

Cambio al vertice della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” deciso dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

FIRENZE — Nuovo inquilino al vertice della direzione regionale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Regione Toscana. Il Presidente della Regione Enrico Rossi ha deciso chiudere il contratto con Monica Calamai, fino a oggi a capo della direzione di via Alderotti e di affidarlo a Carlo Tomassini che arriva dall’esperienza di nove anni alla guida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Il governatore Rossi, che ha facoltà esclusiva di nomina e revoca dei direttori, ha spiegato così, in una nota, la propria decisione: “La ragione di questa decisione si fonda sul fatto che da tempo si susseguono notizie e voci relative alla volontà della dottoressa Calamai di cessare il proprio rapporto di lavoro con la Regione Toscana per accettare nuovi incarichi in altri enti fuori dalla regione. Il rincorrersi delle notizie, nonostante le smentite, ha determinato una situazione di incertezza e ha minato l’autorevolezza e l’affidabilità degli atti e delle strategie della direzione del dipartimento nei confronti dei dirigenti del sistema sanitario regionale e dei funzionari della direzione stessa, nonché degli attori della sanità regionale”.

“La stabilità in un ruolo così delicato - ha detto Rossi- è infatti garanzia di governabilità del servizio stesso. Ringrazio la dottoressa Monica Calamai per il lavoro che ha svolto nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico, nel corso del quale il Dipartimento ha conseguito risultati importanti».

Nella sua nota il presidente non nasconde il proprio rammarico definendosi “dispiaciuto”, ma “ritengo di aver fatto ciò che è nei miei doveri e nelle mie competenze. Domani firmerò l'atto conseguente e procederò alla nomina di Carlo Tomassini che ci accompagnerà fino alla scadenza del mandato”.

Chi è il nuovo direttore

Carlo Tomassini, classe 1955, si è formato come dirigente frequentando il Corso di Formazione Manageriale per l'Alta Direzione delle Aziende Sanitarie Toscane presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stato direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-Spedali Riuniti. Qui ha realizzato l’organizzazione dipartimentale delle attività assistenziali, la definizione di progetti assistenziali e di mission. Ha anche introdotto un sistema di valutazione del personale e di nuovi modelli di percorso professionale.