La riconquista delle seconde case ma non vale per tutti

Dal 18 Maggio i toscani potranno raggiungere sul territorio regionale eventuali seconde case. Ma per qualcuno il divieto resta ed è categorico

FIRENZE — Da lunedì 18 Maggio i toscani potranno muoversi liberamente all'interno del territorio regionale, senza autocertificazione, e quindi potranno recarsi anche nelle seconde case, rimaste proibitissimi oggetti del desiderio per tutta la durata del lockdown anti-Covid.

Nella nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione Enrico Rossi per regolamentare questa nuova fase dell'emergenza coronavirus c'è però una precisazione significativa: fino al 3 Giugno, data in cui saranno riaperti confini fra le regioni, il rientro in Toscana presso il proprio domicilio, abitazione, residenza è consentito solo per coloro che hanno in Toscana anche il proprio medico o pediatra di famiglia. I residenti veri insomma. "Non è pertanto consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per le vacanze" sottolinea l'ordinanza per chi non avesse capito bene.

Quindi, soprattutto in vista dei prossimi due weekend, gli italiani o i toscani che abitano in altre regioni non potranno migrare nelle seconde case in Toscana, come avvenuto all'inizio dell'epidemia quando centinaia di persone residenti nel nord Italia sono scappate sulle coste versiliesi o dell'Arcipelago per scansare le restrizioni delle prime zone rosse, dando una tragica accellerazione alla diffusione del contagio. Non potranno farlo neanche se formalmente hanno la residenza o il domicilio qui. Devono avere in Toscana anche il medico di famiglia. Altrimenti, fino al 3 Giugno, non se ne parla.