Comunali in Toscana, ecco le sindache (poche)

Nei 107 Comuni dove le amministrative si sono chiuse al primo turno, solo in una trentina alla guida dei municipi sono state elette donne. Vediamole

FIRENZE — Fra i tanti dati che emergono da questa tornata elettorale 2019, ce n'è uno negativo e illuminante: su 107 nuovi sindaci eletti al primo turno in Toscana, le donne sono appena una trentina e molte guidano piccole comunità in zone decentrate. Altre otto sono invece fra i candidati sindaco che andranno al ballottaggio il 9 Maggio a Prato, Livorno e in altri 15 Comuni con più di 15mila abitanti.

Vediamo chi sono le magnifiche sindache appena ELETTE o RIELETTE:

- Brenda Barnini, Empoli (cs), 56,54 per cento

- Pontassieve, Monica Marini (cs), 68,04 delle preferenze

- Fiesole, Anna Ravoni (lista civica) 50,22

- Massa e Cozzile, Marzia Niccoli (cs) 64,95

- Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti (cs) 48,56

- Barga, Caterina Campani (cs) 45,77

- San Romano Garfagnana, Monica Mariani (lista civica) - unica candidata

- Villa Basilica, Elisa Anelli (lista civica) 72,27

- Careggine, Lucia Rossi (lista civica) 81,30

- Lastra a Signa, Angela Bagni (cs) 62,03

- Suvereto, Jessica Pasquini (lista civica) 55,70

- Chitignano, Valentina Calbi (lista civica) 72,23

- Chiusdino, Luciana Bartaletti (lista civica) - unica candidata

- Campiglia Marittima, Alberta Ticciati (cs) 44,33

- Capannoli, Arianna Cecchini (cs) 58,36

- Pomarance, Ilaria Bacci (lista civica) 54,48

- Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini (cs) 35,54

- Cerreto Guidi, Simona Rossetti (cs) 65,58

- Lucignano, Roberta Casini (lista civica) 74,45

- Marciano della Chiana, Maria De Palma (lista civica) 51,3

- Subbiano, Ilaria Mattesini (lista civica) 34,01

- Talla, Eleonora Ducci (lista civica) 61,21

- Cinigiano, Romina Sani (lista civica) 55.79

- Civitella Paganico, Alessandra Biondi (lista civica) 70,11

- Casale Marittimo, Claudia Manzi (lista civica) 70.93

- Scarlino, Francesca Travison (lista civica) 43,93

- Montescudaio, Simona Fedeli (lista civica) 56,22

- Filattiera, Annalisa Folloni, 62,92

- Fosdinovo, Camilla Bianchi (cs) 44.79

- Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda (cs) 52,33

AL BALLOTTAGGIO



Colle Val d'Elsa, Angela Bagni (cd) 22,97 contro Alessandro Donati (cs) 38,18

Figline Incisa, Giulia Mugnan (cs) 34,41 contro Silvio Pittori (cd) 25,05

San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi (cs) 45,42 contro Francesco Cardini (liste civiche) 28,03

Ponsacco, Francesca Brogi (cs) 46,72 per cento contro Federico D'Anniballe (cd) 36,47

Monsummano Terme - Simona De Caro (cs) 39,23 contro Giuseppe Mignano (cd) 24,14

Collesalvetti - Anna Berretta (cd) 25,46 contro Adelio Antolini (cs) 33,43

Piombino - Anna Tempestini (cs) 28,87 contro Francesco Ferrrari (cd) 48,02

Rosignano - Donatella Di Dio (cd) 27,77 contro Daniele Donati (cs) 35,72