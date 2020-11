Le Stelle di Natale negli ospedali toscani

Le piante rischiano di appassire a causa delle mancate vendite, Coldiretti ha deciso di donarle agli operatori sanitari che lottano contro la Covid-19

FIRENZE — Migliaia di stelle di Natale che rischiano di appassire a causa delle mancate vendite dovute all’emergenza Covid, sono state donate dai florovivaisti toscani agli operatori sanitari, medici e infermieri che negli ospedali della Toscana lottano contro il Covid.

E’ l’iniziativa stelleincorsia di Coldiretti Toscana a cui ha aderito anche la giunta regionale Toscana con la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi presente alla consegna delle stelle a Careggi e al Meyer di Firenze, due degli ospedali toscani coinvolti nell’iniziativa.

In occasione della donazione delle stelle di Natale agli ospedali della Toscana, Coldiretti ha rilanciato l’allarme per il settore florovivaistico toscano trainato da 3.500 imprese per una produzione da 940 milioni di euro all’anno e che nel 2020, a causa delle limitazioni anti-Covid, le difficoltà nelle esportazioni e l’annullamento delle cerimonie, ha visto un miliardo di fiori e piante andare distrutte con un crollo del fatturato del 59 per cento.