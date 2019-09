Stop ai treni per lo sciopero globale per il clima

I ferrovieri toscani incrociano le braccia il 27 settembre per 8 ore in adesione allo sciopero indetto dalla Cub Toscana per il Friday for Future

FIRENZE — I ferrovieri toscani in adesione allo sciopero indetto dalla Cub saranno a fianco degli studenti per sostenere la mobilitazione del Friday for Future nel giorno del terzo sciopero globale per il clima.

ll 27 settembre in Toscana, scioperano tutti i lavoratori del trasporto ferroviario merci e viaggiatori che abbiano sede lavorativa nella regione Toscana, dalle 9 alle 17.

"Il tema della transizione energetica - scrive in una nota la sigla sindacale Cub - vede da sempre i ferrovieri Cub impegnati nella lotta contro lo sfruttamento di risorse ambientali e umane. Siamo contro una politica industriale, anche ferroviaria, falsamente ecologista, come nel caso delle infrastrutture dedicate al Tav, che non risolvono affatto i problemi di traffico su larga scala, ma ingrassano solo cementificatori, mafie e caporalati politici".

"Lottiamo - continua la nota - per un incremento netto degli investimenti sul trasporto locale elettrico su ferro, per annullare le sovvenzioni pubbliche al trasporto privato su gomma e ai combustibili fossili. Ci mobilitiamo per il rilancio del servizio base dedicato a tutti i cittadini e per l'implementazione della rete ferroviaria regionale in maniera equilibrata, per un trasporto pubblico efficiente e popolare e per uno sviluppo del trasporto ferroviario merci, gestito pubblicamente e senza necessità di nuove inutili infrastrutture, per poter ridurre gli spostamenti in auto e camion e quindi limitare l'inquinamento da idrocarburi".