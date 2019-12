Superbatterio New Delhi, salgono i casi in Toscana

Sono aumentati i pazienti nel cui sangue è stato isolato dai medici il batterio capace di resiste al trattamento farmaceutico sotto antibiotico

FIRENZE — Sono arrivati a 143 i pazienti nei quali è stata riscontrata la presenza del batterio New Delhi secondo i dati aggiornati alle ultime ore e resi noti dall'agenzia regionale di sanità della Toscana.

L'Ars ha spiegato in una nota, il bollettino oramai consueto del mercoledì, che "i casi sono risultati letali nel 33 per cento dei pazienti con sepsi, una percentuale paragonabile alla mortalità causata da altri batteri resistenti agli antibiotici carbapenemici". Fino a due settimane fa, dati aggiornati al 20 novembre, il batterio non si è presentato in 138 pazienti sottoposti ad accertamento clinico.