Terzo settore, una legge per sostenerlo

E' stata approvata dalla Giunta regionale della Toscana la proposta di legge che intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo settore

FIRENZE — E' stata approvata dalla giunta regionale la proposta di legge sul Terzo settore, che intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo settore definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nella programmazione regionale di progetti e disciplinando la loro collaborazione con la pubblica amministrazione. Un mondo quello del terzo settore che in Toscana è fatto di 430mila volontari e oltre 60mila addetti, e protagonista in tante attività e iniziative di solidarietà e beni comuni.

"Questa è una buona legge, motivo di soddisfazione - ha detto il presidente Rossi - E' la prima legge regionale che riconosce al vasto mondo del volontariato il diritto di partecipare alla progettazione e alla programmazione. Le istituzioni soffrono una crisi di rappresentanza, noi preferiamo una democrazia partecipata, vogliamo aprire alla partecipazione, riconoscere l'apporto che il volontariato dà alla società toscana: che non sarebbe la stessa se non avesse quelle migliaia di volontari che anche io incontro sempre in tante occasioni. La Consulta che faremo diventa punto di riferimento per le proposte che il Terzo settore vorrà fare alla giunta, e momento di confronto per gli atti che la giunta vorrà fare".

L'assessore Saccardi ha rivolto un ringraziamento a tutti quanti hanno lavorato alla stesura di questa legge che, ha ricordato, "è la seconda legge regionale straordinariamente innovativa, che si aggiunge alla legge già fatta sulla cooperazione sociale. E' un impegno che ci eravamo presi a febbraio, alla Conferenza regionale del Terzo settore, e lo abbiamo mantenuto. Questa è una norma importante per quello che dice, ma anche perché può essere la cornice normativa alla quale le amminsitrazione locali possono fare riferimento per ancorare le loro scelte".

Una legge frutto di una concertazione tra i soggetti più rappresentativi del Terzo settore, a partire dal Forum, Anci, esperti del mondo universitario e riguarda oltre 6.500 enti, tra volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale, che operano in Toscana.