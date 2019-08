Nubifragi, alberi caduti e allagamenti

Violenta ondata di maltempo nel fiorentino e nel pisano dove si sono registrati danni consistenti. Codice giallo per sabato

FIRENZE — L'allerta gialla per il ritorno dei temporali è stata diramata per domani ma il maltempo sulla Toscana è già arrivato e ha seminato diversi danni, in particolare a Firenze e nel pisano.

Nel capoluogo un forte temporale nel pomeriggio ha fatto cadere gli alberi su arterie importanti come il viale Giannotti, viale Mazzini e lungarno Colombo. Tre, da quanto si apprende per ora, le piante cadute. La Asl ha segnalato allagamenti negli scantinati del presidio di radiologia e oculistica Palagi dove sono in corso le operazioni di aspirazione dell'acqua e del fango. Nessuno si è fatto male perché in quel momento non c'erano pazienti.

A Calcina e Castelfranco, nel pisano, un fortunale ha costretto i vigili del fuoco a rimuovere rami pericolanti, tegole, grondaie e materiali rimasti in sospeso.

Per domani, dalle 14 alle 21, la sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso l'allerta in codice giallo per altri temporali con possibili grandinate e colpi di vento soprattutto nelle zone interne della Toscana.