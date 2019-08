Traffico di rifiuti elettronici Toscana-Nigeria

I carabinieri hanno sequestrato un container pieno di apparecchiature elettroniche dichiarate fuori uso da aziende sanitarie. Tre persone denunciate

FIRENZE — I carabinieri del Noe hanno smantellato un traffico illecito di rifiuti elettronici fra la Toscana e la Nigeria.

Durante l'operazione sono state denunciate tre persone ed è stato sequestrato un container pieno di strumenti elettromedicali, lavatrici, frigoriferi, stampanti, computer, la maggior parte dichiarati fuori uso da aziende sanitarie e raccolte senza alcuna autorizzazione su tutto il territorio regionale e in altre zone d'Italia. Il valore dei rifiuti sequestrati è di quasi mezzo milione di euro. Invece che smaltirli seconodo le procedure di legge, il terzetto le spediva in Nigeria illegalmente.

Le persone denunciate sono un italiano che provvedeva alla raccolta del materiale in disuso spacciandolo per masserizie e due venditori ambulanti nigeriani, marito e moglie, regolari in Italia, che gestivano il traffico a destinazione, in Africa.

In corso le indagini per individuare altri complici.