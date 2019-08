Turismo di Ferragosto, la Toscana ci spera

Luglio e giugno deludenti per le città d'arte e i luoghi di mare. Bene la montagna. Bollino nero sulle autostrade nel fine settimana

FIRENZE — Dopo un giugno e un luglio poco esaltanti per il turismo in Toscana, alberghi e strutture ricettive puntano tutto sul mese di agosto che, stando alle previsioni del Centro studi turistici di Firenze per Confesercenti Toscana, fa ben sperare. A voler recuperare terreno sono soprattutto le località balneari dove le spiagge si sono finora riempite solo durante i fine settimana e le città d'arte, penalizzate dai giorni di caldo torrido di luglio con molti vacanzieri che hanno preferito mete in montagna dove gli alberghi hanno registrato un incremento di presenze.

A incombere sulle partenze, poi, c'è il meteo con le veloci perturbazioni e i temporali in transito sulla regione che, comunque, dovrebbero concedere una tregua nei giorni intorno a Ferragosto quando sono attese di nuovo punte di 38 e 40 gradi.

E proprio in vista del Ferragosto è già scattato il bollino nero in particolare sulle autostrade per le partenze massicce dei vacanzieri: sabato il giorno peggiore.