Vaccini, in Toscana l'obbligo è legge

Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che rende le vaccinazioni requisiti obbligatori per l'iscrizione a scuola

FIRENZE — La Toscana conferma l'obbligo vaccinale. L'aula del Consiglio regionale, nella prima seduta dopo la pausa estiva, ha dato via libero alla legge che rende obbligatori i vaccini già da questo anno scolastico in linea con la normativa nazionale che li considera requisiti obbligatori per l'iscrizione a nidi, asili e servizi integrativi per la prima infanzia.

A favore del testo hanno votato Pd, Articolo 1/Mdp, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Contrari Lega, Movimento 5 Stelle e Si/Toscana a Sinistra.

Il controllo sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni avviene attraverso l'anagrafe regionale alimentata dai centri vaccinali e dai pediatri che inseriscono i dati su una piattaforma messa a disposizione dei direttori scolastici che possono così vedere in tempo reale la situazione di ciascun alunno.

La legge approvata prevede anche che la vaccinazione possa essere differita o omessa se ci sono pericoli per la salute del bambino e prevede iniziative di sensibilizzazione a opera del servizio sanitario regionale.

L'ipotesi della legge regionale era emersa già nel corso dell'estate dopo che con il Milleproroghe a livello nazionale era emersa la proposta di far slittare l'obbligo vaccinale previsto dalla legge Lorenzin licenziata dal precedente governo.