Verdini e Parisi, beni congelati per 9 milioni

Lo ha disposto la Corte dei Conti per i contributi pubblici per l'editoria riscossi "senza averne diritto" dagli amministratori della Ste poi fallita

FIRENZE — La procura della Corte dei Conti ha disposto in via cautelare il 'congelamento' di beni per 9 milioni e centomila euro intestati ali ex parlamentari di Ala Denis Verdini e Massimo Parisi.

Il provvedimento è stato assunto a garanzia dell'eventuale danno erariale nell'ambito del procedimento giudiziario sul fallimento della Ste, la Società Toscana di edizioni e sui contributi pubblici per l'editoria da essa riscossi pur "non avendone diritto" secondo i giudici contabili.