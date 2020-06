Violenti temporali, altre 24 ore di allerta

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per temporali e rischio allagamenti su tutta la regione. Attesi anche vento e grandinate

FIRENZE — Per la giornata di domani, lunedì 8 giugno, sono previsti temporali sulle zone interne della Toscana, in particolare sulle province di Pisa, Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto, con possibili colpi di vento e grandinate occasionali. Le piogge anche intense saranno possibili anche nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato.

Per questo la Sala di Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani, lunedì, una allerta meteo in codice giallo per rischio allagamenti e possibili temporali sparsi associati a colpi di vento e grandine sull'intero territorio metropolitano.

L'allerta meteo resterà attiva per l'intera giornata, 24 ore, su tutta la regione.