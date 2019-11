La Toscana fa scuola con il web learning

Il sistema toscano TRIO di formazione a distanza è uno dei più aggiornati ed efficienti su piazza per creare un ponte tra formazione e lavoro

FIRENZE — La rete che unisce scuola, formazione e lavoro è stata al centro del convegno “Mettere in connessione in tempi di trasformazione digitale” che è stato inaugurato dall'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco all'auditorium di Sant'Apollonia. Al centro le prospettive future del sistema TRIO, il sistema di web learning toscano basato sulla condivisione dei saperi in ambienti open source.

"Trio ormai ha venti anni, è stato il sistema di formazione a distanza più avanzato in Italia e uno dei più aggiornati a livello europeo, adesso aveva bisogno di un restyling", ha detto l'assessore Grieco.

E infatti il sistema TRIO anche nella sua ultima versione si è confermato una delle piattaforme di e-learning più aggiornate e soprattutto a misura di territorio per poter essere il nucleo di progetti innovativi. E che l'esigenza di fare rete sia sempre più sentita lo ha dimostrato la folta platea in cui erano presenti rappresentanti del mondo delle imprese, della scuola e della formazione, delle politiche attive.