David Beckham, selfie per le strade di Firenze

Il calciatore in posa assieme ai figli ha regalato foto ricordo in vari locali fiorentini oltre a fermarsi con i tifosi che lo hanno riconosciuto

FIRENZE — Non è passato inosservato David Beckham per le strade di Firenze, nonostante il Ferragosto. Il campione ha scelto la Toscana e Firenze come tappa del suo viaggio in Italia con la famiglia, la moglie Victoria Adams ex Spice Girls ed i quattro figli.

Dal cuore del centro storico, in Borgo Pinti verso l'arco di San Pierino, Beckam ha pubblicato su instagram alcuni selfie con i figli, durante le calde notti fiorentine di metà agosto, ma prima si è messo in posa con alcuni ristoratori del centro storico che hanno voluto una foto ricordo da condividere sul web o incorniciare alla parete del loro locale.

Tanti gli ospiti illustri del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di trascorrere l'estate nel capoluogo toscano, qualcuno non si è fatto mancare una visita nei musei più famosi.