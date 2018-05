Vespucci, lettera di 40 sindaci per la nuova pista

Tra i primi cittadini che hanno firmato il documento a sostegno dell'ampliamento anche quelli di Empoli, Arezzo e Siena. Nardella: "Stop immobilismo"

FIRENZE — Una quarantina di sindaci, per ora 38 quelli che hanno firmato in via ufficiale, hanno sottoscritto una lettera aperta in cui esprimono il loro sostegno all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. La lettera è stata pubblicata su Facebook dal sindaco di Firenze Dario Nardella che così ha commentato il documento: "Firenze e la Toscana hanno bisogno di un aeroporto degno di questo nome. Per questo sulla nuova pista a Peretola non si torna indietro!"

Il primo cittadino di Firenze, intervistato dal Tg Rai Toscana, ha detto che i sindaci nella lettera "portano la voce di centinaia di migliaia di cittadini, di forze economiche, politiche e sociali per spiegare quanto la nuova pista dell'aeroporto non sia un'opera voluta da pochi e pensata per pochi ma un'opera che tante popolazioni aspettano da tempo che serve allo sviluppo di tutta la Toscana e dell''economia dei nostri territori".

"Gli abitanti e le imprese della Regione - si legge nella lettera - vogliono la nuova pista dell'aeroporto perché da questa passa il futuro di migliaia di posti di lavoro. Convinti della bontà e necessità del progetto, noi sindaci sosteniamo la riqualificazione dello scalo e invitiamo tutti i cittadini e le forze sociali, economiche e culturali a impegnarsi attivamente per questo storico obiettivo".

Come amministratori, dicono infine i sindaci nel documento, "siamo chiamati a decidere, e non possiamo nuovamente dare dimostrazione di inadempienza e immobilismo. Allo stesso modo, non ci interessa la polemica con i sindaci che sono contrari a questa scelta, ma vogliamo piuttosto rivolgerci alle nostre comunità".

Nei giorni scorsi è anche partita la raccolta firme per accelerare l'iter di realizzazione della nuova pista avviata dal Comitato Sì Aeroporto mentre il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Regione di pronunciarsi sull'accertamento della conformità urbanistica delle opere previste dal masterplan, ultimo tassello mancante per arrivare alla convocazione della Conferenza dei Servizi.