Corto Piaggese, il supermurales racconta le Piagge

Un'opera di duecento metri di lunghezza per tradurre in immagini e colori la vita del quartiere alla periferia di Firenze

FIRENZE — Ci sono voluti 120 giorni di lavoro per concludere il supermurales realizzato sul muro di via Lazio e via Marche, nel quartiere delle Piagge. Titolo 'Corto Piaggese'.

L'opera, lunga duecento metri, è una striscia colorata che accende i riflettori sulla vita del quartiere e sulle associazioni che vi operano. Lo street artist Miles Eri, per realizzarla, si è ispirato alle storie di emancipazione sociale, economica e culturale, che le stesse associazioni hanno raccontato e reso pubbliche.

L'iniziativa è stata progettata da 'Servizi in Zona', realtà nata nel 2008 per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di servizi educativi sul territorio, e ha visto la collaborazione del video maker Angelo Mura.

Il percorso visivo si apre con un cannone arrugginito e si chiude con un'esplosione di fiori e di colori. Nel lungo mosaico, però, resta però un tassello volutamente lasciato vuoto, da riempire con quello che l'osservatore, autonomamente, potrà cogliere addentrandosi nelle strade del quartiere.