Gli ambulanti protestano per sbloccare le fiere

I rappresentanti dell'ambulantato fieristico si sono radunati davanti al Consiglio regionale toscano per sollecitare la programmazione delle fiere

FIRENZE — L'Associazione nazionale ambulanti ha organizzato un presidio di protesta a Firenze, sotto le finestre del Consiglio regionale della Toscana, per rivendicare il diritto al lavoro e scongiurare la ripresa dell'attività a primavera 2021.

Il comparto è tornato a riunirsi per manifestare il contraccolpo subito dalla crisi economica seguita all'epidemia sanitaria che ha visto annullare tutti gli appuntamenti della stagione. Mentre i mercati rionali sono ripresi, con le nuove regole dettate dal distanziamento sociale, per le fiere il calendario è ancora fermo e su questo punto premono gli addetti del settore che occupa numerosi operatori in tutta la Toscana.