La Toscana celebra la Repubblica

Celebrazioni per festeggiare il 2 giugno a Firenze con la deposizione della corona ai caduti. Cerimonie ed eventi in tutta la regione

FIRENZE — La Toscana ha celebrato ancora una volta la festa della Repubblica, nell'anniversario del referendum con cui gli italiani, nel 1946, furono chiamati a scegliere quale forma di stato dare all'Italia uscita dal secondo conflitto mondiale.

A Firenze, stamattina, si è svolta la cerimonia di alzabandiera in piazza Santissima Annunziata e la deposizione della corona in onore ai caduti. Il prefetto Laura Lega, quest'anno, ha voluto che il tradizionale messaggio del presidente della Repubblica fosse letto da una studentessa della scuola media 'Carducci' e da uno studente del liceo 'Machiavelli'.

Oggi, alle 19, saranno consegnate le onorificenze al merito della Repubblica in palazzo Medici Riccardi, delle medaglie alla memoria di due ex deportati nei campi di prigionia tedeschi e della medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria di Rossella Casini, che ha lottato contro la criminalità organizzata a costo della vita.

Molte le iniziative in tutta la regione, compresi i musei aperti e i concerti come quello in programma al teatro Petrarca di Arezzo.