Chiuso per sempre il campo rom di Sesto

Uscite tutte le famiglie che sostavano vicino al polo scientifico. Primo Comune dell'area metropolitana a completare il superamento di un campo rom

SESTO FIORENTINO — A Sesto Fiorentino il campo nomadi non c'è più. Tutte le dodici famiglie che vivevano nel terreno vicino al polo scientifico, in via Madonna del Piano, circa 80 persone, se ne sono andate. Sesto è così il primo dell'area metropolitana ad aver completato il superamento del campo rom e uno dei primi ad averlo fatto in Toscana.

Un'operazione volutamente tenuta lontano dai riflettori, ha detto il sindaco Lorenzo Falchi che stamattina si è recato sul posto per un sopralluogo. "Non ruspe o demagogia - ha detto - ma intelligenza e umanità".

"Alcuni sindaci prefericono mettersi l'elmetto e fare sgomberi con le ruspe, in quei casi si sposta solo il problema nel comune accanto. Noi abbiamo voluto dare soluzioni con progetti mirati che hanno interessato tutti i nuclei familiari", ha detto ancora Falchi.

Il campo nomadi era presente da 35 anni a Sesto, inizialmente come zona di transito dei nomadi e poi divenuto un insediamento stabile.