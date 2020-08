Crollo del ponte Morandi, l'Italia ricorda le 43 vittime

Fra le persone che persero la vita ci sono due coppie che abitavano a Firenze e ad Arezzo. A due anni dal disastro i familiari chiedono giustizia

GENOVA — Due anni dopo la tragedia, e con un nuovo viadotto già costruito e in funzione, Genova e l'Italia intera ricordano oggi il disastroso crollo del ponte Morandi in cui persero la vita 43 persone.

Alla cerimonia hanno partecipato le istituzioni locali, il comitato dei familiari delle vittime e il premier Giuseppe Conte. Momenti di grande commozione nel momento in cui è stato proiettato il video "Per non dimenticare" con i volti, i nomi e le età delle vittime.

Fra queste ci sono due giovani coppie che abitavano in Toscana: Alberto Fanfani, 32 anni, anestesista di origine fiorentina che lavorava a Pisa; la fidanzata di Fanfani, Marta Danisi, 29 anni, originaria di Sant'Agata di Militello in provincia di Messina e infermiera ad Alessandria; il giovane di origine peruviana Carlo Erazzo Trujillio, 27 anni, residente vicino ad Arezzo e la sua fidanzata Stella Boccia, 24 anni, che lavorava in un negozio di abbigliamento.

Qui sotto il video postato oggi su Facebook dal sindaco di Genova Marco Bucci e, sotto, l'intervento del presidente del Consiglio Conte.

