Tonnellate di asfalto nella discarica abusiva

La polizia provinciale ha sequestrato un terreno dove era stata depositata un'enorme quantità di fresato d'asfalto proveniente da lavori stradali

GROSSETO — Gli operai sono stati colti in flagrante mentre con escavatori e pale depositavano sulla nuda terra interi carichi di fresato d'asfalto, il materiale bituminoso che viene rimosso dalle strade quando vengono effettuati dei lavori, classificato per legge come rifiuto. Il tutto senza alcuna autorizzazione nè documentazione di supporto, su un terreno in località Commendone trasformato in discarica abusiva.

La polizia provinciale ha quindi sequestrato tutta l'area ricoperta dal fresato, denunciando l'azienda che lo stava smaltendo senza permessi.

Dai primi accertamenti, i rifiuti provenivano da vari cantieri aperti sulle strade della Toscana, soprattutto lungo la statale Aurelia. I titolari dell'impresa sono stati denunciati.