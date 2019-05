Maxisequestro di integratori alla gara ciclistica

La guardia di finanza ha sequestrato 6.300 integratori alimentari messi in vendita da un ambulante senza l'autorizzazione del ministero della Salute

GROSSETO — Aveva addosso anche la pettorina di gara il venditore ambulante che la guardia di finanza di Obetello ha individuato e multato durante la gara ciclistica competitiva "Gran Premio Magliano in Toscana". A mancare, però, erano l'autorizzazione alla commercializzazione sulle aree pubbliche rilasciata dal Comune e l'autorizzazione alla vendita che deve rilasciare il ministero della Salute per i prodotti come gli integratori.

Risultato: il venditore, che già in passato aveva imbastito operazioni simili, si è visto sequestrare 6.300 prodotti, circa 80 chili di integratori alimentari. Per lui è scattata anche la multa che potrà andare da un minimo di 2.500 a un massimo di 15mila euro.