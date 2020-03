Toscana sud est, 375 positivi, anche una ragazza

In 24 ore sono stati registrati 26 nuovi casi positivi fra Arezzo, Siena e Grosseto. Due decessi, uno a Piancastagnaio e uno a Badia Tedalda

GROSSETO — Salgono a 375 i contagiati dal Covid nella Toscana si sud est, con un incremento di 26 contagiati in 24 ore. Fra i nuovi casi positivi anche una ragazza di 17 anni nel senese, e una vittima, un uomo di 89 anni di Piancastagnaio e un uomo di 91 anni di Badia Tedalda.

Vediamo la distribuzione dei nuovo casi nelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto così come trasmessa dalla Asl Toscana Sud Est.

PROVINCIA DI AREZZO



Arezzo

- uomo 45 anni al domicilio

- uomo 67 anni al domicilio

- uomo 47 anni al domicilio.

Valtiberina

- uomo 28 anni al domicilio

- donna 32 anni al domicilio

- donna 63 anni al domicilio

- donna 74 anni al domicilio

- donna 85 anni al domicilio.

Valdarno

- uomo 29 anni al domicilio

- donna 33 anni al domicilio

-uomo 53 anni ricoverato in malattie infettive al San Donato

- donna 55 al domicilio

- uomo 60 anni al domicilio

- uomo 64 anni al domicilio

- uomo 78 anni al domicilio

- uomo 40 anni al domicilio

PROVINCIA DI SIENA

Nella zona dell’Alta Val d’Elsa:

- Un uomo di 32 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia:

- un uomo di 44 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 86 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;



Nella zona senese:

- un uomo di 28 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 48 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 57 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 62 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 56 anni, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una ragazza di 17 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.

PROVINCIA DI GROSSETO

Zona Colline dell'Albegna:

- uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- uomo di 58 anni, ricoverato in Malattie Infettive



Zona Colline Metallifere:

- donna di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- donna di 78 anni, in sorveglianza attiva domiciliare



Zona Grossetana:

- uomo di 43 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- uomo di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- donna di 56 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- donna di 73 anni, ricoverata in Malattie Infettive

- una donna di 89 anni, ricoverata in Malattie Infettive



Zona Amiata grossetana

- uomo 29 anni, residente fuori Regione Toscana, in sorveglianza attiva domiciliare