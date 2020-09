Il Covid infetta altre tre bimbe e due adolescenti

Due delle bambine sono molto piccole e sono state a stretto contatto con altri casi positivi. Per la terza è in corso l'indagine epidemiologica

FIRENZE — La pandemia di Covid continua a colpire anche i più piccoli. Nella giornata odierna la Asl Toscana sud est ha reso noto di aver individuato 20 nuovi casi di infezione fra i residenti nelle province Arezzo, Siena e Grosseto e fra questi ci sono anche tre bambine e due adolescenti.

Ad Arezzo è in isolamento domiciliare una bambina di 3 anni, asintomatica, rimasta contagiata perchè a stretto contatto con una persona positiva al coronavirus. Sempre ad Arezzo è in isolamento a casa anche una bimba di 4 anni, anche lei senza sintomi e contatto stretto di altro caso di Covid.

A Monterotondo Marittimo è risultata positiva una bambina di 6 anni: la piccola è in isolamento a casa e sono in corso le indagini per individuare come ha contratto l'infezione. Nello stesso Comune è positiva anche una ragazza di 21 anni.

A Siena è risultata positiva una ragazzina di 15 anni: in isolamento a casa dopo essere stata a contatto con un contagiato, non manifesta, al momento, alcun sintomo.

A Castel del Piano, dove è stato individuato un nuovo focolaio di Covid collegato a un albergo ristorante (vedi qui sotto l'articolo collegato), è risultato positivo al tampone anche un ragazzo di 16 anni. Anche lui è senza sintomi e in isolamento domiciliare.

A sabn Giovanni Valdarno è rimasta contagiata una ragazza di 19 anni, contatto stretto di un altro caso di Covid. E' priva di sintomi.