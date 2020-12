In Italia altre 785 vittime del Covid, 19.350 nuovi casi

Continua l'interminabile scia di morti provocata dalla seconda ondata di Covid. Il tasso di positività scende di 2 punti, 376 ricoverati in meno

ROMA — Nelle ultime 24 ore, in Italia, altre 785 persone risultate positive al Covid sono decedute. Un dato terribile, che dimostra come le restrizioni varate con gli ultimi decreti del governo hanno sì ridotto il numero dei nuovi contagi ma sono sicuramente arrivati troppo tardi: sarebbero bastati quindici giorni di anticipo e forse sarebbero state risparmiate tante vite. Il numero delle vittime in Italia sale quindi a 56.361.

Gli altri dati relativi all'epidemia sono invece incoraggianti: i nuovi positivi sono 19.350 su 182mila tamponi, 50mila in più rispetto a ieri. Scende di 2 punti il tasso di positività, ovvero il rapporto fra i nuovi casi di Covid e il totale dei tamponi effettuati, compresi quelli di controllo: oggi è sceso al 10,6% (in Toscana è molto più basso, 6.7%, mentre la percentuale di nuovi casi positivi rispetto ai soli tamponi effettuati su persone con sintomi sospetti è ancora molto alto - quindi escludendo quelli di controllo - è al 19.4).

Si attenua, seppure con grande lentezza, la pressione sugli ospedali: oggini ricoverati nei posti letto Covid sono 32.811, 376 in meno rispetto a 24 ore. In calo anche i casi gravi in terapia intensiva, 81 di meno (ma ovviamente su questo numero incidono anche i decessi).

Per quanto riguarda le regioni con il maggior numero di nuovi contagiati, la Lombardia torna al primo posto (4.048 nuovi positivi su 34.811 tamponi); seguono:

- il Veneto (2.535 nuovi casi su 13.659 tamponi),

- il Lazio (1.669 nuovi casi con 26.784 tamponi),

- la Puglia (1.659 nuovi casi con 9.820 tamponi),

- il Piemonte (1.617 nuovi casi con 17.016 tamponi),

- l'Emilia Romagna (1.471 nuovi casi con16.816 tamponi),

- la Sicilia (1.399 nuovi casi con 10.773 tamponi),

- la Campania (1.113 nuovi casi con 9.241 tamponi),

- Il Friuli Venezia Giulia (736 nuovi casi con 6.870 tamponi)

- la Toscana (658 nuovi casi con 9.801 tamponi).