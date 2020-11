Covid, in Italia la curva rallenta ma ci sono 541 vittime

Nelle ultime 24 ore sono stati 20.648 casi di coronavirus e 541 i decessi. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all'11,7%

ROMA — Sono meno i contagi delle ultime 24 ore rispetto ieri ma comunque sempre più di 20 mila. I nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia sono 20.648 (ieri 26.323) a fronte di 176.934, ovvero 49.006 in meno rispetto a ieri quando erano stati 225.940, consueto calo dovuto al weekend. Su 100 tamponi sono risultate positive 11 persone e il tasso di positività resta fermo all'11,7%. Il totale dei casi è ora di 1.585.178.

Diminuiscono anche le vittime, 541 nelle ultime ore (ieri 686) ma nessuna regione ha zero decessi, il maggior numero di morti è in Lombardia (+135), Piemonte (+84), Sicilia (+45), Toscana (+38), Campania (+36) ed Emilia-Romagna (+30). Le vittime salgono a quota 54.904.

Questi alcuni dati del bollettino odierno del ministero della Salute. Calano ancora le persone ricoverate: sono 3.753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 meno di ieri mentre nei reparti ordinari si trovano ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore.

Le persone guarite o dimesse complessivamente tra ieri e oggi sono state 13.642 che raggiungo quota sono 734.503. Gli attuali positivi risultano essere in totale 795.771, e tra ieri e oggi sono cresciuti di 6.463 unità.