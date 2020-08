In Italia nuovi positivi in calo, 479 in 24 ore

Sono 150 in meno rispetto a ieri ma sono stati eseguiti anche molti meno tamponi. Veneto, Lazio e Lombardia le regioni più colpite. Altre 4 vittime

ROMA — Dopo due giorni di forte incremento, scende di nuovo la curva dei nuovi contagi in Italia e tocca quota 479 (ieri erano stati 629) ma sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 17mila tamponi in meno e quindi il dato non è indicativo di un'inversione di crescita dell'epidemia.

Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono il Veneto (78), il Lazio (68) e la Lombardia (61). Seguono l'Emilia Romagna con 51, la Campania con 46, il Piemonte con 40, la Sicilia con 39, la Toscana con 34, la Puglia con 15, la Liguria con 12.

Nessun nuovo caso in Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.

Quattro i nuovi decessi per un totale di 35.396 vittime.

Il totale delle persone infettate dal Covid invece è 203.786.

Nelle ultime 24 ore sono lievemente aumentati i ricoveri in ospedale con sintomi, 23 in più per un totale di 787, di cui 56 in terapia intensiva (4 in Toscana).

Le persone attualmente positive in Italia sono 14.733.