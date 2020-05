La Toscana tiene a bada il Covid, indice Rt a 0,39

Chi finanzia l'Oms? Cos'è e come funziona l'agenzia dell'Onu

Grazie agli effetti del lockdown, la Toscana è riuscita a contenere la diffusione del virus anche dal 4 Maggio ad oggi. Ora la fase più difficile

FIRENZE — Le misure di restrizione anti-contagio sono state determinanti per tenere sotto controllo la diffusione dell'epidemia di Covid in Toscana. E la prudenza con cui aziende e cittadini hanno affrontato anche la prima fase di allentamento delle restrizioni, quella dal 4 al 17 Maggio, ha fatto sì che il contagio rimanesse sotto controllo.

Da ieri, con la riapertura della maggior parte delle attività economiche e un numero di persone in circolazione molto superiore, comincia la fase più difficile, dove il rischio di nuovi focolai di contagio è molto alto per il semplice fatto che, con la totale liberatà di spostamento su tutto il territorio toscano, i contatti fra persone si possono moltiplicare.

Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, nella settimana fra il 4 il 10 Maggio l'indice Rt della Toscana (che misura la trasmissibilità del virus a fronte di misure di contenimento) è stato 0,36, molto al di sotto del limite massimo di 1 oltre il quale la situazione diventa pericolosa.

La Toscana è la quinta regione a livello nazionale per numero di casi di malattia con quasi 10.000 contagiati, seguendo in questa speciale classifica la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-romagna ed il Veneto.

Al momenti i servizi sanitari non hanno segnalato alcuna allerta.

"I risultati di questo primo report realizzato da ISS caratterizza una situazione nella nostra regione assolutamente sotto controllo - si legge sul sito dell'Ars - I Servizi territoriali della Toscana hanno confermato nelle ultime settimane l’elevata capacità e professionalità del proprio personale sanitario che, oltre ad essere stato in grado di garantire un’eccellenza nelle prestazioni di cura ai pazienti, ha permesso di ottenere un sensibile e costante miglioramento circa la qualità e completezza delle informazioni registrate nella piattaforma ISS".