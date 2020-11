In Toscana i malati di Covid occupano il 47% delle terapie intensive

Lopalco: «Il virus? Non andrà più via. Ci saranno altre ondate, sempre più lievi»

Il dato è molto elevato - la soglia limite è il 30% - ma è in lieve miglioramento rispetto a ieri. In Italia oltre il livello di guardia 17 regioni

FIRENZE — Secondo i dati contenuti nei bollettini Covid di oggi, in Toscana i malati molto gravi sono 282 e occupano il 47% dei posti di terapia intensiva disponibili, il 17% in più rispetto alla soglia di sicurezza fissata dal Ministero della salute al 30%: oltre questa, la tenuta del sistema sanitario rischia di saltare. La percentuale toscana è molto più alta anche della media nazionale di posti letto di T.I. occupati da malati Covid, pari al 42%. Lo si legge sul sito dell'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il dato toscano è comunque in lieve miglioramento rispetto al 48% di ieri. Qui sotto il grafico con l'andamento dell'occupazione delle terapie intensive nella nostra regione dal 3 Novembre ad oggi.

Per quanto riguarda invece l'occupazione dei posti letto nelle aree ospedaliere riservate ai malati Covid con sintomi che rendono necessario il ricovero ma senza necessità di rianimazione, in Toscana arriva al 41% ed è sopra al limite del 40 fissato dal Ministero. In questo caso però la media italiana è molto più alta di quella toscana, 51%. Ecco il grafico.

In Italia attualmente sono 17 su 21 le regioni o province autonome che hanno una percentuale di occupazione di letti di terapia intensiva da parte di malati di Covid oltre alla soglia di sicurezza.