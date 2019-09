Inizio d'autunno con tempo stabile

Il maltempo degli ultimi giorni lascerà il posto a giornate più soleggiate con temperature miti almeno ai primi giorni di ottobre

FIRENZE — L'inizio dell'autunno in Toscana sarà in linea con le medie stagionali. Buone notizie dunque rispetto a quanto visto finora, con temperature sopra i normali target in settembre e piogge che, in poche ore, sono invece cadute in maniera torrenziale.

Stando alle previsioni dei maggiori esperti, che sono tutte concordi, già da domani, giovedì, si assisterà ad una stabilizzazione del fronte climatico, con sere e notti fresche e giornate miti, con massime tra i 23 e i 25 gradi almeno fino ad inizio ottobre.

Nel periodo che ci apprestiamo a vivere, da oggi a un paio di settimane, anche bassa probabilità di pioggia. Insomma un clima ideale, con l'unica pecca di qualche possibile nebbia mattutina, ma destinata a sparire in breve tempo.