Attualità giovedì 12 novembre 2020 ore 18:27

Veneto, Emilia Romagna e Friuli varano la stretta per restare in zona gialla

foto di repertorio

I rispettivi governatori hanno aggiunto restrizioni a quelle già in vigore: negozi chiusi la domenica, niente passeggiate in centro e in spiaggia