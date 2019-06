La foto di Fiesoli con minori arriva in Parlamento

Rodolfo Fiesoli il guru del Forteto è stato fotografato in un bar mentre parla con due ragazzini. Forza Italia presenta interrogazione parlamentare

AULLA — Rodolfo Fiesoli, condannato per violenze e abusi su minori nella comunità il Forteto di Vicchio in Mugello, è stato fotografato in un bar ad Aulla mentre si avvicina ad un tavolo con due ragazzini da Juri Gorlandi, coordinatore toscano dei Giovani di Forza Italia, e questo scatto postato su Facebook è arrivato in Parlamento.

Stefano Mugnai, deputato di Forza Italia, che ha guidato la commissione d'inchiesta del Consiglio della Toscana sul Forteto, ha presentato una interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.