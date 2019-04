La nuova ala futuristica dell'ospedale di Grosseto

Inaugurato il nuovo complesso ospedaliero del Misericordia di Grosseto: costo complessivo 31 milioni di euro, 8 sale operatorie e 4 nuovi piani

GROSSETO — Una bella giornata, una giornata di festa per la sanità grossetana e per la sanità toscana in generale, così l'ha definita il presidente della Regione Enrico Rossi , che assieme all'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, ha inaugurato la nuova ala dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il presidente ha ricordato che il progetto di ristrutturazione dell'ospedale era partito 15 anni fa, e ne ha ripercorso le tappe fondamentali: il pronto soccorso, la ristrutturazione del 118 e la superficie per l'elisoccorso, la prima parte dei padiglioni delle medicine, e oggi questa parte che completa la ristrutturazione. Un investimento complessivo di 62 milioni di euro.

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha espresso immenso apprezzamento e soddisfazione e ha ringraziato presidente e assessore, mettendosi a disposizione per l'immediata ottimizzazione della nuova struttura.

La nuova struttura, il cui cantiere è partito a gennaio 2014, è una costruzione di 4 piani, 20.000 metri quadrati e 90.000 metri cubi. Al piano terra, ingresso, atrio, auditorium, sale riunioni, spogliatoi, locali tecnici, magazzini bar, edicola. Al primo piano il blocco operatorio, con 8 sale operatorie, una sala gessi, tre sale di chirurgia ambulatoriale, tre sale di angiografia/emodinamica/elettrofisiologia, quattro moduli di terapia intensiva di 8 posti letto ciascuno, un blocco di magazzini. Al secondo e terzo piano 120 posti letto di degenza (60 e 60). Al quarto piano locali tecnici.

I costi della nuova struttura. La somma complessiva è di 31.500.000 euro: 25,5 milioni per la realizzazione del nuovo blocco ospedaliero e dell'eliporto; 6 milioni per i lavori "a corollario": parcheggio per circa 260 posti auto, smaltimento acque chiare, nuove cabine di distribuzione, adeguamento centrale termica e frigorifera, ecc.

Per il nuovo edificio, la Asl ha ottenuto un importante riconoscimento economico (un milione di euro in 5 anni) da parte del Gestore dei servizi energetici, grazie alle soluzioni di efficientamento energetico adottate.

L'ospedale di Grosseto serve una popolazione di 222.175 abitanti (dato Istat al 1-1-2018). Nel 2018, nel presidio grossetano sono stati effettuati 17.562 ricoveri, di cui il 90% per i residenti nella provincia.