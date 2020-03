Chiusura scuole confermata al 15 Marzo in Toscana

Nel decreto firmato stanotte da Conte viene confermata la chiusura delle scuole fino al 15 Marzo al di fuori della Lombardia e di altre 14 province

FIRENZE — La notte scorsa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che impone misure ancora più restrittive per la Lombardia e altre 14 province italiane (nessuna in Toscana) e una serie di provvedimenti anche per il resto del territorio nazionale (vedi qui sotto gli articoli collegati).

Per quanto riguarda le scuole, al di fuori della Lombardia e delle 14 province suddette, la sospensione dell'attività didattica di ogni ordine e grado resta confermata al 15 Marzo, Toscana compresa. La norma in questione è pagina 6 del nuovo decreto 8 Marzo 2020 che potete leggere qui sotto in allegato.

In Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbano, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia le scuole di ogni ordine grado restano chiuse fino al 3 Aprile.