L'importanza di lavarsi le mani

A Firenze il flash mob organizzato dalla Regione per celebrare la prima giornata mondiale della sicurezza del paziente promossa all'Onu

FIRENZE — Una trentina di giovani ginnaste sono state protagoniste del flash mob sull'importanza del avere le mani pulite che ha rappresentato il momento centrale delle iniziative organizzate dalla Regione Toscana per celebrare la prima Giornata mondiale della sicurezza del paziente, promossa dall'assemblea mondiale della salute dell'Onu per impegnare tutti gli Stati del mondo a riconoscere la sicurezza delle cure come una priorità fondamentale per la salute e ad adottare azioni per ridurre i danni ai pazienti nelle strutture sanitarie e socio-sanitari.

Il servizio sanitario toscano è da tempo impegnato a migliorare la sicurezza dell'assistenza sanitaria. Gli approfondimenti promossi in occasione della giornata mondiale sono stati incentrati sulla sicurezza della terapia, l'uso corretto degli antibiotici e, appunto, il lavaggio delle mani. Tutte le iniziative sono state realizzate con il coinvolgimento delle aziende sanitarie, degli ordini dei medici e delle professioni infermieristiche, dei medici di medicina generale, dei farmacisti pubblici e privati e delle associazioni dei pazienti.

Il flash mob si è svolto in piazza della Repubblica. Quando è terminato, alcuni studenti di infermieristica hanno distribuito materiale informativo sul lavaggio delle mani e sulla sicurezza della terapia, indossando pannelli esplicativi sulle fasi del corretto lavaggio delle mani. Presente anche l'assessore regionale alla salute, Stefania Saccardi.

Le ginnaste che hanno dato vita al flash mob frequentano le scuole di ginnastica Il Poggetto Ssd e FGI, Federazione ginnastica d'Italia.

Tutti gli eventi sono stati organizzati dalla Gestione del Rischio clinico della Regione con il Consiglio dei cittadini per la salute e l'Ars.