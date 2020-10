Covid, in poche ore oltre 150 studenti in quarantena

L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

All'Iti Galilei secondo insegnante positivo e vanno in isolamento 4 classi. Altri casi in Lunigiana, Garfagnana e Valdinievole tra elementari e medie

FIRENZE — Aumentano ancora e molto i numeri delle classi in quarantena in Toscana: solo nelle ultime ore sono 12 quelle finite in isolamento tra le province di Livorno, Lucca e Massa Carrara, le zone più colpite proprio per i casi di Covid-19 all'interno degli istituti scolastici. La Toscana è una delle regioni che ha avuti più casi tra studenti con oltre 100 scuole colpite dal virus.

Sono soprattutto gli alunni a risultare positivi al coronavirus, 9 solo nelle ultime ore, ma oggi c'è anche il secondo caso di un insegnante dell'Iti Galieli di Livorno positivo al virus.

Nella giornata di oggi sono stati rilevati dalla Asl Toscana nord ovest casi in cinque scuole superiori, in una primaria e tre medie. Con queste scuole il totale di quelle colpite dal coronavirus in Toscana sale a 135.



Nel territorio apuano nelle ultime ore, dopo un caso di positività, è stata posta in quarantena una classe seconda della scuola primaria nell’istituto comprensivo Fossola Gentili. Al momento i contatti stretti individuati sono i 13 compagni di classe del bambino, 3 tra il personale docente e 7 extra scuola.

Nella zona della Lunigiana, nel comune di Licciana Nardi, è stato individuato come “positivo a bassa carica virale” un bimbo del 2013 della scuola primaria. A seguito dell’indagine epidemiologia per l’isolamento dei contatti, sono stati messi in quarantena 16 compagni di classe del bambino, tre insegnanti, un autista di scuolabus, un’accompagnatrice di scuolabus e altri 18 bimbi.

In provincia di Lucca quattro alunni sono risultati positivi al Covid: tre in Valle del Serchio ed una che risiede nella Piana di Lucca e frequenta un istituto di Chiesina Uzzanese.

Queste le scuole interessate, per le quali la struttura di Igiene e Sanità Pubblica - in collaborazione con le direzioni scolastiche - comunicherà nelle prossime ore i provvedimenti di quarantena: scuola dell’infanzia di Castelnuovo Garfagnana, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Garfagnana, Istituto Comprensivo di Castiglione Garfagnana, scuola media di Chiesina Uzzanese.

A Livorno oltre al caso dell'Iti Galieli al Liceo Cecioni Livorno è risultata positiva una studentessa di 14 anni. In quarantena complessivamente circa 20 persone.

Nelle zona Valli Etrusche, positivo un bambino di una classe quinta della scuola elementare "Amici" di Campiglia Marittima. Si tratta di un contatto di caso con lievi sintomi e non frequenta la scuola da martedì scorso.

Visti i giorni trascorsi tra l’inizio dei sintomi e l’ultimo giorno di frequenza non sono state emesse quarantene, ma sarà comunque attivata sorveglianza attiva sulla classe. Sono state date indicazioni per l’esecuzione di test ad alunni e insegnanti della classe e per la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici utilizzati dal bimbo.