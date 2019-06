Una statua per il leggendario Bud Spencer

Grande folla all'inaugurazione della statua realizzata dal carrista viareggino Fabrizio Galli per omaggiare l'attore scomparso tre anni fa

LIVORNO — A Livorno e sul litorale sono state girate due delle pellicole più famose del mitico Bud, due veri cult: "Bomber" e "Lo chiamavano Bulldozer". Ora Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer ha la sua statua proprio sul lungomare labronico, nei pressi dello Scoglio della Regina.

All'inaugurazione del monumento, ieri, sono arrivati in tanti e selfie e video con Bud si sono sprecati. A realizzare la statua è stato il carrista viareggino Fabrizio Galli, presente alla cerimonia insieme al sindaco (fino ai ballottaggi di domenica) Filippo Nogarin.

L'opera è in vetroresina e raffigura l'attore nelle vesti di 'lupo di mare'. Ai suoi piedi, un borsone semi aperto, da cui escono in parte un casco da football americano e due guantoni da pugilato: niente di meglio per ricordare i due mitici film girati in Toscana.