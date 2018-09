Livorno ricorda le vittime con una fiaccolata

Mille persone sono scese in strada per ricordare le vittime della terribile alluvione di un anno fa con una lunga fiaccolata sul lungomare

LIVORNO — Commozione e ricordo, ma anche un modo di testimoniare la voglia di rinascere e lo spirito di una città che non ha mollato un attimo dopo i tragici eventi alluvionali di un anno fa.

E anche per sottolineare che la collaborazione istituzionale, tra Regione Toscana e Comune di Livorno, assieme alle Protezione civile nazionale, a tutte le forze dell'ordine e del volontariato e ai soggetti che si sono occupati dell'emergenza prima e della ricostruzione poi, ha dato i suoi frutti, "Con l'85 per cento degli interventi eseguiti", ha detto il presidente della Regione Enrico Rossi.

Anche per questo la fiaccolata in ricordo delle vittime, culmine di una intensa due giorni di iniziative, è stata aperta dai gonfaloni di Regione e Comune, proprio con il presidente Rossi e il sindaco Filippo Nogarin che hanno camminato per un lungo tratto fianco a fianco nel tratto da Barriera Margherita a Rotonda d'Ardenza, assieme a centinaia di cittadini che ancora una volta hanno fatto sentire la loro presenza e il loro attaccamento a Livorno.

Presenti, tra gli altri, anche il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo, il capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, i sindaci di Rosignano e Collesalvetti Alessandro Franchi e Lorenzo Bacci, il consigliere regionale Pd Francesco Gazzetti, il senatore M5s Gregorio Del Falco e il deputato Pd Andrea Romano.

Momenti di commozione all'Ardenza, quando sul palco allestito per l'esibizione di alcuni artisti locali, sono saliti i cosiddetti "Bimbi motosi", ragazzi che hanno spalato il fango nelle ore immediatamente successive al disastro e che, assieme a tantissime altre realtà cittadine, hanno contribuito alla raccolta fondi.