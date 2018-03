I Lorena vanno in scena nel palazzo del Pegaso

Lo spettacolo teatrale di marco Papeschi "A spasso coi Lorena" è andato in scena nella sede del Consiglio regionale della Toscana

FIRENZE — Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha accolto questa mattina il pubblico nella sede del Consiglio regionale che ha assistito allo spettacolo teatrale ''A spasso coi Lorena'', performance appositamente scritta da Marco Papeschi e ''premio'' della ''Caccia al tesoro tra arte, storia e teatro''.

L'appuntamento ha concluso la "caccia al tesoro" che si è svolta per le vie cittadine ritrovando luoghi simbolo della storia dei Lorena: un percorso per le strade di Firenze tra storia e monumenti ideata da Stefania Vasetti.

L'evento è stato organizzato nell'ambito della Festa della Toscana 2017, dedicata ai Lorena appunto, dall'Associazione culturale Legamidarte con la compartecipazione del Consiglio regionale.

Cinque scene ricostruite con attori in costume d'epoca per raccontare episodi ed eventi storici, in alcuni casi nelle stesse stanze di palazzo del Pegaso allora palazzo Covoni.