Conte alla Versiliana, identikit del nuovo governo

Il premier incaricato è intervenuto alla Festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, in diretta da Palazzo Chigi le ultime sul nuovo esecutivo

LUCCA — In collegamento da Palazzo Chigi, il premier incaricato Giuseppe Conte ha risposto alle domande lanciate dai giornalisti de Il Fatto Quotidiano sul palco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta. La deadline del nuovo esecutivo? "Martedì, al massimo mercoledì" questi i tempi che si è dato il premier incaricato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Sto lavorando al programma" ha esordito Giuseppe Conte, il professore di Foggia, ma fiorentino di adozione. "Vedo un buon clima da parte delle forze politiche, sono convinto che tutti siano disponibili a lasciarsi alle spalle il passato" ha spiegato Conte che ha poi parlato di discontinuità sostenendo che "Occorre aprire una nuova stagione riformatrice che metta al primo piano l'economia sostenibile e circolare". A chi lo sollecita sull'appartenenza al M5S ha replicato "Non sono mai stato iscritto al Movimento 5 Stelle e non partecipo ai loro vertici".

La squadra di governo? "Al primo posto c'è il programma - ha risposto Conte - una volta definite le linee guida strategiche chiederò indicazioni per poter scegliere la migliore squadra" ma "non accetterò indicazioni secche" sui nomi. Una anticipazione però c'è "Lavoro per evitare una squadra tutta maschile e riconoscere al genere un adeguato riconoscimento".

Il premier incaricato ha poi spiegato di aver ricevuto numerosi messaggi, dopo l'endorsement di Donald Trump, ed in campo internazionale intende proseguire i rapporti creati "l'Italia può dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico" ha aggiunto infine.