Coronavirus, un'altra vittima in alta Toscana

L'impressionante coda chilometrica (ma ordinata) per fare la spesa in California

Si tratta un uomo di 72 anni di Castelnuovo Garfagnana. Era ricoverato da giorni all'ospedale San Luca di Lucca di Lucca in gravi condizioni

LUCCA — Sono passate tre settimane dall'inizio dell'emergenza coronavirus e in Toscana si conta un'altra vittima. Si tratta di un uomo di 72 anni di Castelnuovo Garfagnana che era ricoverato all'ospedale San Luca dal 9 marzo. La vittima molto conosciuta a Castelnuovo Garfagnana era titolare di una agenzia di viaggi. Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha voluto fargli una dedica sul proprio profilo Facebook.

A ieri i decessi di pazienti contagiati dal Covid-19 in Toscana risultavano 15 secondo i dati riportati via via nei bollettini quotidiani della Regione.