Matteo Renzi contro la procura di Firenze

Il leader di Italia Viva attacca nuovamente i magistrati dopo le perquisizioni effettuate ieri nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open

FIRENZE — Durissima reazione del leader di Italia Viva Matteo Renzi di fronte alle notizie diffuse dalla procura fiorentina sull'indagine in corso sulla fondazione Open, l'ente che per alcuni anni ha raccolto fondi proprio per l'attività politica dell'ex premier e segretario del Pd (vedi qui sotto gli articoli collegati).

Nell'inchiesta sono indagate almeno due persone vicinissime a Renzi, l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione accusato di traffico di influenze illecite e finanziamento illecito ai partiti, e l'imprenditore Marco Carrai, presidente di Toscana aeroporti e membro del vecchio cda della fondazione, chiusa nel 2018.

In due post pubblicati su Facebook, Renzi ha attaccato i magistrati fiorentini (vedi qui sotto il testo integrale dei due post) mentre il capogruppo a Palazzo madama di Italia Viva Davide Faraone ha chiesto alla presidente Casellati di calendarizzare urgentemente un dibattito in Senato "viste le recenti vicende giudiziarie sulle regole del finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos'è un partito e cosa no". Al dibattito interverrà Matteo Renzi.