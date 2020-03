Nuova vittima del Covid, un uomo di Reggello

Coronavirus, la spesa al supermercato in timelapse: scaffali pieni e ingressi contingentati

E' il primo caso nel Comune e il secondo nella provincia di Arezzo dopo un anziano di Rocca Tedalda. Un altro caso positivo

REGGELLO — Il bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiornato alle 15 di oggi, segnala 25 nuove vittime in Toscana dell'epidemia di coronavirus, per un totale ufficiale di 72.

A questi si è aggiunto un nuovo decesso annunciato alle 21 su Facebook dal sindaco Cristiano Benucci.

"Bilancio pesante oggi anche per il nostro Comune - scrive il primo cittadino nel post - oltre a un nuovo caso positivo contiamo purtroppo anche un nostro concittadino tra i deceduti. Era risultato positivo tre giorni fa. A lui va innanzi tutto il nostro primo pensiero e la vicinanza di tutta a nostra comunità.

"A tutti gli altri reggellesi positivi al Coronavirus gli auguri di pronta guarigione - prosegue il sindaco - I giorni che abbiamo davanti saranno davvero decisivi e raccomando a tutti di applicare in senso davvero restrittivo anche le nuove disposizioni impartite ieri dal Ministero della Salute, cercando di evitare anche di uscire per camminare, correre o per attività motorie di qualsiasi genere".

Oltre all'uomo di Reggello ci sono altre tre persone il cui decesso non è stato ancora inserito nel bollettino ufficiale della Regione (vedi qui sotto l'articolo collegato). Il totale delle vittime del Covid-19 in Toscana sale quindi a 76.