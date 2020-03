Nel primo giorno di primavera 25 vittime del coronavirus

Censito in Toscana nelle ultime 24 ore il decesso di 25 persone positive al Covid. Altri tre deceduti segnalati dai sindaci per un totale di 75

FIRENZE — L'epidemia di coronavirus continua a correre sul territorio della Toscana e proprio nel primo giorno di primavera il bollettino quotidiano della Regione segnala il decesso di ben 25 persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore.

Così tanti morti in un giorno solo non era mai capitato.

Il totale di decessi riportato nel bollettino è 72 ma a queste vittime ne vanno aggiunte altre tre annunciate dai sindaci dei Comuni di residenza sui social, per un totale di 75, 23 donne e 52 uomini, il più giovane di 58 anni, la più anziana di 100. L'aggiornamento è alle 15 di oggi.

Qui sotto trovate l' elenco dei deceduti con la sola indicazione dell'età e del luogo di residenza, in segno di rispetto per chi non è sopravvissuto e per tutte le famiglie che, in questo momento di emergenza assoluta, non possono neppure dare un ultimo saluto ai loro cari con i riti di commiato.

Vittime annunciate dai sindaci e non ancora censite nel bollettino regionale

- un uomo di 91 di Badia Tedalda

- un uomo di Castelfiorentino

- un uomo di 68 di Capannori

Persone decedute nel bollettino di oggi, 21 Marzo, della Regione Toscana

- uomo di 81 anni, Empoli;

- uomo di 65, Prato;

- uomo di 88, Prato;

- uomo di 86, Pistoia;

- donna di 87, Pistoia;

- donna di 98, Pistoia;

- un uomo di 85, Firenze;

- un uomo di 84, Fosdinovo;

- uomo di 78, Pisa;

- uomo di 77, Pisa;

- uomo di 84, Ponsacco;

- donna di 58, Cascina;

- donna di 75, Peccioli;

- donna di 69, Lucca;

- uomo di 85, Pontremoli;

- uomo di 81, Aulla;

- uomo di 86, Massa;

- uomo di 79, Massa;

- uomo di 83, Viareggio;

- uomo di 92, Mulazzo;

- donna di 77, Bagnone;

- donna F, 88 Pontremoli;

- uomo di 87, Carrara;

- uomo di 79 Follonica;

- uomo di 89 Piancastagnaio.

Persone decedute nel bollettino della Regione del 20 Marzo

- uomo di 86 anni, Livorno;

- uomo di 82, Lucca;

- uomo di 75, Pontremoli;

- uomo di 68, Montemurlo;

- uomo di 85, Quarrata;

- uomo di 86, Quarrata;

- donna di 88, Pistoia;

- uomo di 89, Piancastagnaio;

- uomo di 86, Scansano.

Persone decedute nel bollettino della Regione del 19 Marzo

- donna di 81, Lucca;

- donna di 80, Capannori;

- uomo di 82, Porcari;

- uomo di 81, Montignoso;

- donna di 78, Forte dei Marmi;

- uomo di 82, Carrara;

- donna di 91, Fivizzano;

- uomo di 78, Stazzema;

- uomo di 66 Collesalvetti

- donna di 81 anni di Viareggio

- donna di 80 anni di Villafranca

- donna di 91 anni di Firenze

- uomo di 81 anni di Firenze

- donna di 89 anni di Empoli

- uomo di 83 anni di San Marcello Pistoiese-Piteglio

- uomo di 89 anni di Prato

Persone decedute nel bollettino della Regione del 18 Marzo

un uomo di 79 anni, Pisa;

un uomo di 77, Licciana Nardi (Massa Carrara);

un uomo di 87, Mulazzo (Massa Carrara);

una donna di 84, Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara);

un uomo di 81, Castelnuovo in Garfagnana (Lucca);

un uomo di 70, Agliana (Pistoia);

un uomo di 98, Livorno;

un uomo di 93, Pisa;

una donna di 92, Lucca;

una donna di 94, Livorno;

un uomo 65, Fivizzano (Massa Carrara);

una donna di 96, Mulazzo (Massa Carrara);

un donna di 79, Firenze;

un uomo di 88, Poggibonsi (Siena);

un uomo di 83, Livorno;

un uomo 70, Quarrata (Pistoia);

una donna di 100, Carmignano (Prato);

una donna di 69, Montopoli Valdarno;

un uomo di 87, Carrara;

un uomo di 77, Lucca;

un uomo di 82, Camaiore;

un uomo di 72, Lucca.