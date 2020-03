Covid, l'elenco sempre più lungo dei morti in Toscana

«Con tutta questa gente in giro questa guerra non la vinceremo mai»

Il bollettino quotidiano della Regione ha censito 47 decessi ma i sindaci segnalano in anticipo nuove vittime in tutte le province e il totale cresce

FIRENZE — L'epidemia di coronavirus accellera in Toscana e i contagiati sono 1.793. Ma la realtà più difficile da accettare è il censimento dei decessi, un elenco che si allunga ogni giorno e che a fine pomeriggio è sempre in difetto perchè i sindaci anticipano subito la notizia dei lutti sui social e alla fine il numero totale delle vittime è sempre più alto di quello registrati nei bollettini ufficiali.

Secondo il report ufficiale della Regione, dall'inizio dell'emergenza ad oggi le persone positive al coronavirus che non sono sopravvissute sono in tutto 47. Nelle ultime 24 ore ne sono state censite nove, cinque uomini e quattro donne (vedi articolo in home page). Ma ce ne sono almeno altre cinque segnalate dai sindaci dei Comuni di residenza sui loro profili Facebook: un uomo di 72 anni di Castelnuovo Garfagnana, uno di 83 di Livorno, uno di 79 anni di Follonica, uno di 77 di Firenze, una donna di Peccioli. Il totale delle vittime quindi, fino a questo momento, è in realtà di 52.

Vediamo dove abitavano queste persone provincia per provincia.

Provincia di Firenze - 5 vittime

Provincia di Prato - 2 vittime

Provincia di Lucca - 13 vittime

Provincia di Pistoia - 7 vittime

Provincia di Massa Carrara - 13 vittime

Provincia di Pisa - 5 vittime

Provincia di Livorno - 3 vittime

Provincia di Grosseto - 1 vittima

Provincia di Siena - 3 vittime