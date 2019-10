Olio d'oliva, annata boom ma non per la Toscana

A livello nazionale è previsto una produzione quasi raddoppiata mentre in Toscana la Cia prevede un calo del venti per cento

TOSCANA — Quella del 2019 non sarà una buona annata per la produzione dell'olio extravergine di oliva in Toscana: mentre a livello nazionale il quantitativo di olio prodotto potrebbe quasi raddoppiata - le previsioni degli agricoltori parlabno di un +89 per cento, nella nostra regione la Cia annuncia un calo medio del venti per cento.

"Andra complessivamente meglio nella fascia costiera - spiega la Cia in una nota - mentre nella Toscana centrale, quindi nelle province di Firenze, Siena e Arezzo, si hanno cali dal 30 al 50 per cento rispetto al 2018".

Per quanto riguarda la qualità, la Cia auspica una raccolta anticipata per evitare che le alte temperature portino nuovi attacchi della mosca e compromettano l'esito del raccolto.