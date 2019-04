Azienda toscana vince il premio della Regina

Tratos vince il Queen's Award for Innovation 2019. Il cuore dell'azienda che produce cavi è in Toscana. Elisabetta II consegnerà il premio

PIEVE SANTO STEFANO — Tratos, l'azienda dal cuore toscano, si è aggiudicata il Queen's Award for Innovation 2019, premio che sarà consegnato a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta. E' la prima volta che questo riconoscimento conferito dalla Regina d'Inghilterra viene vinto un'azienda italiana.

Tratos è una multinazionale familiare con un fatturato europeo di circa 150 milioni di euro. Ha il cuore a Pieve Santo Stefano ed uffici in tutto il mondo. E' stata selezionata da Buckingham Palace per la produzione di un cavo speciale ad altissima tecnologia JBA, progettato per il mercato dell'Oil and Gas.