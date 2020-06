Assalti esplosivi ai bancomat, tre in poche ore

E' successo a Casciana Terme, Piombino e Grosseto. Indagini in corso da parte dei carabinieri. In due casi i ladri sono fuggiti con il denaro

PIOMBINO — Tre assalti ai bancomat con l'esplosivo in poche ore in Toscana. Nel primo caso alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat di Credit Agricole in piazza Martiri della Libertà a Casciana Terme. I ladri sono riusciti a fuggire con i soldi, da quantificare la cifra sottratta. Sull'episodio sono a lavoro i carabinieri.

Altro assalto al bancomat dell'ufficio postale a Riotorto, località nel Comune di Piombino. L'esplosione è avvenuta attorno alle 2 di notte. In questo caso i ladri non sono riusciti a manomettere il bancomat ma l'esplosione ha innescato un incendio subito spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Piombino.

Il terzo caso a Roselle, in provincia di Grosseto. La forte esplosione ha fatto tremare il palazzo ed alcuni cittadini hanno pensato ad un terremoto. Invece i rapinatori avevano fatto saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale. Un testimone ha visto i ladri che raccoglievano il denaro e poi fuggivano in direzione Siena. Qui il bottino è stato quantificato in 72mila euro. Sulle tracce dei rapinatori la polizia.